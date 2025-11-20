金融庁は２０日、城北信用金庫（東京都荒川区）に対し、信託業務に必要な「信託兼営」を認可した。信金への認可は初めて。地域の高齢化が進む中、城北信金は遺言作成など相続や財産管理の需要を取り込む。城北信金は認可を受け、遺言作成や遺産整理に関する業務などを支援する独自の信託商品を拡充する。信金業界では、中央機関の「信金中央金庫」などが扱う信託商品を、信金が代理店として販売するケースが多い。城北信金は