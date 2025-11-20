【モデルプレス＝2025/11/20】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」にて、12月5日正午より配信される櫻坂46 三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」のティザー映像とあらすじ、場面写真が解禁された。【写真】櫻坂46三期生総出演ドラマで新たな表情披露◆櫻坂46三期生、全員揃ってドラマ挑戦本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルでの一夜の“不