元サッカー男子日本代表（ＧＫ）でタレントとしても活躍する本並健治（６１）が１９日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。５５歳で美容に目覚めたことを明かし、驚かせた。この日は男性の美容の悩みなどもテーマに。本並は「僕、５５歳ぐらいの時に（美容に）目覚めまして。ジェルネイルもやってますし」とジェルネイルを施した美しい爪を披露すると、大久保佳代子やｐｅｃｏ、若槻千夏らスタジオの女性陣からは「え