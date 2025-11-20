◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）新関脇・安青錦（安治川）は、西前頭４枚目・欧勝馬（鳴戸）を浴びせ倒し、１０勝２敗で首位を守った。過去１勝０敗の相手に、低い姿勢から左でまわしを取ると連続の投げで、相手を崩し、白星。これで、新入幕から５場所連続で２ケタ勝利とした。前日の敗戦を引きずらなかった。東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）の強烈な突っ張りに、全くいいところなく敗れた。低い姿