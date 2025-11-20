【モデルプレス＝2025/11/20】“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第8回は、セカンドファイナリストGP“しおん”さんのインタビューを届ける。【写真】今年の“日本一かわいい女子中学生”ファイナリスト14人◆しおんさんプロフィール出身：福岡県学年：3年生誕生日：5月26日MBTI：不明趣味：メイク特技：歌好きな食べ