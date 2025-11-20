ミュージカル女優の屋比久知奈（やびく・ともな＝３１）と唯月（ゆづき）ふうか（２９）が、新作ミュージカル「白爪草」（来年１月８〜２２日）に双子の姉妹役でダブル主演。その製作発表が２０日、会場の「ＳＵＰＥＲＮＯＶＡＫＡＷＡＳＡＫＩ」（神奈川・川崎）で行われ、息の合った４曲を披露した。同作は５年前のコロナ禍、ＶＴｕｂｅｒ・電脳少女シロ主演の全編バーチャルキャストで上映された同名タイトル映画の?生?舞