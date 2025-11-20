ＮＨＫ大阪放送局の平匠子局長が２０日、大阪市中央区の同局で定例記者会見に臨み、１８日に発表した受信料の支払督促を強化する取り組みについて説明した。ＮＨＫでは「受信料特別対策センター」を設置。同局長は支払督促について「テレビ等を設置して契約しているにもかかわらず、受信料を長期にわたってお支払いいただけていない未収の世帯の方や事業所に対して実施するもの」と定義した。これらは契約しているに支配が滞っ