中国商務省は、高市総理大臣の台湾有事をめぐる発言で「誤った道を歩み続けるなら必要な措置をとる」と強調しました。中国商務省の報道官は20日午後行われた会見で、高市総理の台湾有事をめぐる発言について発言の撤回と日中の経済協力のため良好な環境をつくるよう求めました。その上で報道官は「誤った道を歩み続けるなら中国は断固として必要な対応措置をとる」と強調しました。これは中国国営メディアが「外国への制裁に関する