ヤクルトの小沢怜史投手が２０日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸５２００万円から１１００万円減の４１００万円でサインした（金額は推定）。中継ぎに転向した今季は２５試合に登板。０勝５敗、防御率５・４７と悔いの残るシーズンだった。「２月に一度肩を痛めて、そこから調整不足というか。まだ少し早い段階で１軍に行ってずるずる行ってしまった」と悔しそうな表情で振り返った。今オフは１人で自主ト