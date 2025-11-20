◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第１日（２０日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）２０１４年大会覇者で今季日本ツアー初参戦の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、４ボギー、１ダブルボギーのイーブンパー７０で回り、トップと６打差の２７位で初日を終えた。後半のアウト９ホールはパーが１つだけの出入りの激しいゴルフで、最後はボギー締め。「ショットが全体的にうまくいってい