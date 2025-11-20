２０２６年春季キャンプのメインビジュアル（球団提供）横浜ＤｅＮＡは２０日、来年２月の春季キャンプの日程を発表した。１軍は１〜２３日に沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で、２軍は１〜２２日に、４年ぶりに同県嘉手納町の嘉手納野球場で行う。選手の振り分けや休養日は後日発表する。宜野湾の球場では球団マスコットが出演するイベントや、沖縄を代表する伝統的な染め物「紅型」のオリジナルデザインを