公式リセール以外での転売に「極めて強く問題視」鹿島アントラーズは11月20日、11月8日に開催されたJ1リーグ第36節・横浜FC戦および、12月6日に開催予定の第38節・横浜F・マリノス戦において、公式リセールサービス以外での不正転売が確認されたチケットを無効化し、該当するSOCIO・ファンクラブ会員の資格を無期限で停止、またJリーグIDのアカウント停止処理を実施したと正式発表した。対象試合では、会員向け先行販売期間中