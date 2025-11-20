畑の横にあるレトロ喫茶「ANEMOS」京都市営地下鉄北山駅から徒歩約8分。閑静な住宅街の、小さな畑の横にある古い洋風の一軒家の2階が自家焙煎のスペシャルティコーヒーとアメリカンワッフルのお店「ANEMOS」です。目指して来なければつい見過ごしてしまいそうな小さな看板の横の階段を上がって2階へ。レトロな“べんがら色”の腰壁や巾木、花柄の絨毯は建築当時のものをそのまま利用。乳白色のガラスのペンダントライトやテーブル