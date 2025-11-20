レオマリゾート丸亀市綾歌町栗熊西 香川県丸亀市のテーマパークで世界のバラを楽しむイベントが開かれています。 丸亀市のレオマリゾートで開かれている「秋の大バラまつり」です。園内にはフランスやイギリスなど世界各国、約400種類のバラが植えられています。赤色や白色、ピンク色など色とりどりのバラが見頃を迎えています。 「アメリ・ノートン」は最初に黄色い花が咲き、だ