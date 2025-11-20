こちらは、NASA＝アメリカ航空宇宙局の火星探査機「MRO（Mars Reconnaissance Orbiter）」が観測した、恒星間天体「3I/ATLAS（アトラス彗星）」。アメリカの現地時間2025年10月2日、3I/ATLASが火星に最接近した頃にMROの高解像度撮像装置「HiRISE」を使って撮影されました。【▲ NASAの火星探査機「MRO」が観測した恒星間天体「3I/ATLAS」（Credit: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona）】撮影時の火星から3I/ATLASまでの距離