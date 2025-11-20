先週11月7日、世界と同時に公開を迎えた『プレデター：バッドランド』。先行上映を含む週末動員は164,790人、興行収入264,145,400円を記録し、「プレデター」シリーズ過去最高※の大ヒットオープニングでスタートとなった（※『プレデター』『プレデター２』『プレデターズ』『ザ・プレデター』との比較、先行公開含む）。全世界でも大ヒット！全世界興行収入は8000万ドルを突破し、全米及びグローバルで「エイリアンVSプレデター