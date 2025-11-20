【走塁 ランナーのとき】サインがわからなければ「タイム」をかけてでも確認する 監督がベンチから出すサインを見逃したり、理解できないまま打ったり、走ったりしてしまった経験がある選手は多いと思う。チームによっては、複雑なサインを出すケースもあるのでなおさらだ。 しかし、サインは確実に理解してプレイするようにしたい。見逃したり、わからなかったりしたときには、ベンチのほうを