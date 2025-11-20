Questyleは、ポータブル型のDAC/ヘッドフォンアンプ「SIGMA Pro」を11月28日に発売する。価格はオープン。予約受付は11月21日から。取扱店舗はe☆イヤホン、フジヤエービック、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、Amazon「Questyle JP」ストア。 ESS製のフラッグシップDAC「ES9069Q」をデュアル構成で搭載し、独自の電流伝導アンプ技術やTTA(Three-Tier Architecture)デコード構造を採用しているのが特徴