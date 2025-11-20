厚生労働省はきょう、来年度の診療報酬の改定に向けた基本方針の骨子案を明らかにし、重点課題として物価高を踏まえた「医療従事者の賃上げが急務」などと盛り込みました。医療機関の主な収入源である診療報酬は、国が原則2年に1回改定するもので、医療機関が自由に値上げすることはできません。物価高などの影響で医療機関の経営状況が悪化する中、きょう、厚生労働省は来年度に行われる診療報酬の改定に向けて、基本方針の骨子案