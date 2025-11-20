ロサンゼルス・ドジャースをワールドチャンピオンに導いた名将デーブ・ロバーツ監督への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』。11月14日（火）放送の同企画では、ワールドシリーズ2連覇達成から1週間後のロバーツ監督が、メジャー挑戦を表明している村上宗隆選手と岡本和真選手についてドジャース獲得の可能性を聞かれる場面があった。©AbemaTV,Inc.【写真】ワールドシリーズ3連覇に向けて来季の構想を明かす