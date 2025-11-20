社会人3年目・釣谷一尋の休日の楽しみは、大海原でひとり心穏やかに釣りをすること。そんなある日、釣り船で出会ったハイテンションギャル・春澤祭に「おにーさん教えてよ！」と話しかけられる。釣り初心者の祭にグイグイ迫られなし崩しにレクチャーする釣谷だったが、タイ釣り中のハプニングで祭に弱みを握られてしまい――！【漫画】『釣って食べたいギャル澤さん』本編を読むストレス解消の静かな1人釣り――のはずが、ハイテン