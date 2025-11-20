マーゴット・ロビーとコリン・ファレルがダブル主演を務める映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』（12月19日公開）より、マーゴットが、作品について語るインタビュー映像、出演オファーを即決した経緯を明かすコメントが解禁された。【動画】マーゴットの想いが明らかに――『ビューティフル・ジャーニー』インタビュー映像豪華キャストで贈る本作は、大切な人と観たくなるファンタジック・ヒューマンドラマ