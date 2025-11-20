今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、急落している円の落ち着きどころを探る展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円９０銭～１５８円１０銭。 高市早苗政権は２１日にも物価高対策を含む２０兆円超の総合経済対策を閣議決定する見通しで、拡張的な財政政策で日本の財政が悪化するとの見方から円が売られやすい。また、１９日夕に行われた片山さつき財務相と日銀の植田和男総裁、城内実経済財