竹内涼真が主演を務めるミュージカル『奇跡を呼ぶ男』より、セントチヒロ・チッチ、昆夏美ら、全キャスト、公演詳細、チケット情報が発表された。【写真】セントチヒロ・チッチがミュージカル初出演！『奇跡を呼ぶ男』全キャスト本作は、1992年スティーヴ・マーティン主演の映画「奇跡を呼ぶ男」をもとに、2010年にミュージカル化され、ラウル・エスパルザ主演でブロードウェイに進出した。音楽にはアラン・メンケン（『アラ