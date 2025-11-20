スターバックスから、「Holidayシーズン第2弾 2025」のグッズが登場！クリスマスカラーがかわいいステンレスボトルやタンブラー、マグなどのほか、プレゼントにぴったりのドリンク引換券付きのメッセージカードやギフトなどもラインナップされます☆ スターバックス「クリスマスグッズ」 発売日：2025年11月26日（水）※オンラインストアグッズは、2025年11月25日（火）発売取扱店舗：スターバックス スター