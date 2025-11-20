ドウシシャは11月20日、発熱、遮熱、蓄熱する8層構造のブランケット「スーパーゴリラのハグ」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。カラーは、グレー、ピンクの2色。価格は4400円。●まるでゴリラに包まれているような汗ばむほどの温もり「スーパーゴリラのハグ」は、発熱、遮熱、蓄熱する素材を重ねた8層構造を採用した、汗ばむほどの温もりを体感できる「激アツ」な3WAYブランケット。ふわふ