この記事をまとめると ■2025年7月に三菱自動車は「デスティネーター」をインドネシアで発表した ■デスティネーターはアジアや中南米向けの7人乗りミッドサイズSUVだ ■大きな電動パノラマサンルーフや高機能な12.3インチディスプレイオーディオも魅力 日本でも売ってほしい絶妙なサイズ感 三菱自動車の最新ラインアップにある「デスティネーター」を知っているだろうか。もちろん、国内では販売されていない。2025年7月に生産