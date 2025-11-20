◇大相撲九州場所12日目（2025年11月20日福岡国際センター）人気業師で西前頭3枚目の宇良（33＝木瀬部屋）は西前頭筆頭の若隆景（30＝荒汐部屋）に押し出された。これで対戦成績は1勝11敗となった。立ち合いすぐに右四つ。若隆景に左で抱えられ、圧力を加えられた。それほど体格差がないこともあり、もぐり込めなかった宇良はたまらず引いた。これが呼び込む形となり、一気に攻め込まれた。押し出された宇良は勢い余って“