リブ・コンサルティングは１２月２５日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して１３０万株の公募と３５万株の売り出し、需要状況に応じて上限２４万７５００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は１２月１７日。総合経営コンサルティング業務及び企業経営に関する教育・研修プログラムの企画・運営を手掛ける。幹事はＳＭＢＣ日興証券。 出所：MINKABU PRESS