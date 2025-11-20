¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤3Áª¼ê¤Î½Ð¾ì¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¾ì¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥³Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£160¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÃæ