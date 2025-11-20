２０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５５１円１１銭（１・３４％）高の４万１８０３円３５銭だった。５営業日ぶりに値上がりした。全銘柄のうち７割超にあたる２５１銘柄が上昇した。米半導体大手エヌビディアが日本時間２０日朝に行った２０２５年８〜１０月期の決算発表で、売上高や最終利益が四半期として過去最高になった。このことが東京市場で好感され、プライム銘柄の