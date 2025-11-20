名古屋市中川区の自動車整備工場で、火災が発生しています。消防によりますと、火事があったのは中川区南八熊町の自動車整備工場で、午後4時45分ごろ、工場の関係者から「車両から出火した、建物も燃え移りそう」と119番通報がありました。消防車16台が出て、現在、消火活動にあたっています。消防によりますと、出火当時、工場の中には従業員など2人ほどがいたということで、今のところケガ人がいるかについてはわかって