宇都宮市の横断歩道で、自転車に乗っていた女性と3歳くらいの男の子が車にはねられました。男の子は重傷で、女性は意識不明の重体です。【映像】事故現場の様子20日午前9時ごろ、宇都宮市上戸祭の横断歩道で「軽自動車の下に巻き込まれたような事故でけが人がいる」と通行人から119番通報がありました。警察などによりますと、自転車の女性が後部座席に3歳くらいの男の子を乗せて横断歩道を渡っていたところ、左折してきた軽