WHO（＝世界保健機関）は、来年6月までに2000人を超える職員を削減すると発表しました。最大の資金拠出国だったアメリカが脱退を表明したことが影響しているとみられます。【映像】2000人超の削減を発表したWHOWHOは19日に発表した報告書で、来年6月までに全職員の約4分の1にあたる2371人を削減すると明らかにしました。トランプ大統領が今年1月に脱退を表明して以降、WHOは出張の制限など、さまざまなコスト削減策を実施し