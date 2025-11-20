１１月２３日の京都４Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル）に出走するシュネルアンジュ（牝２歳、栗東・寺島良厩舎、父キズナ）がデビュー星へ上々の仕上がりだ。１９日の最終追い切りは栗東・ＣＷコースで８３秒３―１１秒５をマークするなど３週続けてラスト１ハロン１１秒台と鋭い伸び脚。「脚長で大きめの馬体で乗り味もいい。やりながらしっかりしてきましたし、見た目にも筋肉がついてきました」と寺島調教師。兄２頭