11月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは206銘柄。東証終値比で上昇は87銘柄、下落は99銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は46銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は5円安となっている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキング