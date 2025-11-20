Ｊ２降格が決まっている新潟は２０日、千葉和彦（４０）と２０２６年２月１日以降の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを決定したことを発表した。新潟でＪリーグのキャリアをスタートさせ、広島、名古屋を経て、２１年に古巣に帰還。新潟では計１１年半プレーし、チーム最年長で迎えた今季は４試合出場だった。クラブを通して、千葉は「アルビレックス新潟を愛する皆様。シーズン当初に掲げた目標に遠く及ばず、