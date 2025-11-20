映画「金髪」の役どころについて語る主演の岩田剛典 日本独特のおかしな校則、ブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道といった社会問題を背景に、大人になりきれない中学校教師が、生徒たちの金髪デモに振り回されながら成長していく姿をシニカルに描いた映画『金髪』が11月21日(金)より公開される。本作で、中学校教師の市川を演じたのは岩田剛典。担任クラスの生徒数十人が髪を金色に染めて登校してきて......という