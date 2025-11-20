『亀たちの時間』（フランチェスカ・スコッティ 著／北代美和子 訳）現代書館4週間ぶりに会ったフラヴィアとロレンツォは、思い出の海岸で、何かのにおいと音に気付き、岩の間で死にかけている亀を見つける。何とか助けようとするが手立てのないまま時は過ぎ、やがて自分たちは〈助けようとしてみた〉と言いかわして亀を放す。まるで2人の美しい時間の終わりを象徴するかのように……。【写真】この記事の写真を見る（2枚）こ