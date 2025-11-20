パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が20日、自身のインスタグラムを更新。2015年に54歳で亡くなった、妻で女優の川島なお美さんの墓を訪れたことを伝えた。鎧塚氏は「真っ赤なスカシユリ」と書き出し、「花言葉は『飾らぬ美』」と解説。「花びらの付け根が細く隙間が空いていることや、上向きに咲く姿が特徴で名前の由来でもあるそうです」と伝えた。そして「昔は薔薇ばかりだったのですが最近は季節の違いによる様々な花の方が喜