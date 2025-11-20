1日のファンタジーSで重賞初制覇を飾ったフェスティバルヒル（牝2＝四位、父サートゥルナーリア）は左前球節部（第1指骨）の剥離骨折が判明した。20日、社台グループオーナーズが発表。前走のレース中に剥離したものと診断され、全治は3カ月以上。暮れのG1には出走できなくなったが、春には復帰できる見込み。この日、ノーザンファームしがらきに放牧に出された。