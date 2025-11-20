リンゴを取り出そうとするシャンシャン。（１０月２８日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都11月20日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が竹製の抱き枕からリンゴを取り出そうとする様子がカメラに捉えられた。