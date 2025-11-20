電気自動車のトラックのバッテリーを充電ではなく交換することで、配送をより効率化する実証実験が公開されました。公開されたのは、トラックメーカーのいすゞやファミリーマートなどが開発した、バッテリー交換システムです。充電スタンドにトラックが停車すると、両側からアームが出てきて、フル充電のバッテリーと交換します。徐々に導入が進む電気自動車のトラックによる配送は、充電の待ち時間に課題がありました。このシステ