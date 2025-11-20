ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は5日目を終えた。準優11Rの次位争いは、まさしく接戦。1番差しの萩原に握りマイの入海馨（29＝岡山）、握り差す海野、ブイ差しの前田将がバックでつばぜり合い。2Mでも果敢に握って回した入海が抜け出し、2周1Mでも握って完全に2位に浮上。9月の鳴門72周年以来となるG1ファイナル進出を決めた。「乗り心地が良かったし、足は5日目が一番良かったです」。パワ