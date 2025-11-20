実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が19日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。幼い子供に高級料理を食べさせることについて、持論を述べた。SNS上では、高級すし店で食事する家族写真が話題に。幼い子供たちの姿もあり、「回らないおすし羨ましい」「子供の舌を肥えさせるのはよくない」などの声が上がった。投稿した父親は「幼い時からいろいろな食事の経験をさせたい」と食育の一環と主張し