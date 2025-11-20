プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCは20日、チームディレクターに野間口貴彦氏の就任が決まったことを発表しました。野間口氏は現役時代、2004年ドラフト自由枠から投手として巨人に入団すると、8年間で通算111試合に登板し、防御率4.57、13勝12敗1セーブという成績を残しました。オイシックスでは、2025年シーズンにチームディレクター兼ヘッドコーチを務めていましたが、2026年シーズンからはチーム強化のため、チーム