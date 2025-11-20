四国運輸局が入るサンポート高松合同庁舎南館 四国運輸局は19日、小豆島豊島フェリー（香川県土庄町）から申請が出ていた宇野～土庄航路の運行計画の変更について認可したと発表しました。 現在の旅客船の朝一番のダイヤは豊島・家浦港始発となっていて、前日に船員が豊島に宿泊していますが、これを土庄港始発に変更することで宿泊が不要になります。下記のダイヤが新たに加わります。 （新ダイヤ）：