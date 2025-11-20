１５日に開幕した聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）で、障害の有無にかかわらず誰もが意思疎通しやすい「ユニバーサルコミュニケーション（ＵＣ）技術」に注目が集まっている。増加する訪日外国人観光客や高齢者らへの活用も期待される。（野口季瑛）■試合会場と一体感「日本、チャンスボールです」「よし、決まった。粘り強いラリーでした」――。１６日、東京・駒沢で開かれたバレ