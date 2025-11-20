福岡県八女市の山中に小型機が墜落した事故で、国の航空事故調査官が20日から、墜落現場での調査を始めました。現時点で、墜落の原因の特定につながる情報は見つかっていないということです。 ■松永悠作記者「午前9時50分ごろです。事故調査官が警察、消防とともに小型機の墜落現場へと入っていきます。」福岡県八女市星野村の山中で18日、小型機が墜落し、搭乗していた3人とみられる遺体が見つかりました。20日は午前10時ごろ