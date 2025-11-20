資料ことでんバス ことでんバスがJR屋島駅と屋島山上の間を運行している屋島山上シャトルバスのラッピングデザインが8年ぶりに新しくなります。新ラッピングバスの運行がスタートする11月29日に、屋島山上でバトンタッチイベントが行われます。新ラッピングバスは29日にお披露目される予定です。 （1） 記念乗車証の配布JR屋島駅9:29/10:41/11:53発の3便に乗車した人を対象に、屋島山上で降車するとき、旧デザインを